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Транспортный налог предложили заменить экологическим сбором

Пятница, 08 сентября 2017 09:16
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В Минтрансе России задумались о замене транспортного налога для автомобилей на экологический сбор. До конца 2017 года в ведомстве подготовят обоснование необходимости нововведения.

Работа проводится в соответствии с транспортной стратегией России на период до 2030 года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в Минтрансе.

Сейчас размер транспортного налога рассчитывают с учетом региональных ставок. Учитываются мощность двигателя, марка, модель машины, год выпуска и время владения автомобилем. Если налог заменят на экологический сбор, то при расчете будут использоваться параметры машины по выбросам углекислого газа. Они указываются в паспорте технического средства.

Известно, что экологический сбор не будет предусматривать региональной дифференциации.

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