Разрушитель шлагбаумов обезврежен

Судебные приставы Адлерского районного отдела г. Сочи Управления ФССП России по Краснодарскому краю арестовали автомобиль злостного нарушителя, прославившегося своей страстью к разрушению преград.

Гражданин И. до недавнего времени занимался частным извозом, используя для этого свой личный «ВАЗ-2107» белого цвета. В этом виде деятельности нет ничего незаконного, как, в общем-то, и в том, что гражданин частенько посещал международный аэропорт г. Сочи – сюда он доставлял клиентов. Всё самое интересное начиналось по дороге из аэропорта. Не желая платить за парковку, извозчик действовал в лучших традициях героев голливудских боевиков – он попросту брал шлагбаумы на таран. Эти «подвиги» неоднократно попадали в объективы камер дорожной видеофиксации.

Таким образом, в отношении нарушителя было составлено 22 административных протокола. За каждое из нарушений суд назначил гражданину наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Документы о взыскании задолженностей поступили в Адлерский районный отдел судебных приставов г. Сочи. В установленный законом срок для добровольного исполнения ни один из штрафов оплачен не был. Впрочем, это и неудивительно: гражданин прочно занял свою бескомпромиссную позицию. На контакт с представителями Закона он идти не желал.

Итог оказался предсказуемым. Во время очередного визита дорожного беспредельщика в аэропорт, судебные приставы, при содействии сотрудников аэропорта и полицейских арестовали его автомобиль. Транспортное средство изъято и передано на ответственное хранение. В ближайшее время оно будет выставлено на принудительную реализацию, средства от которой пойдут в счёт погашения более чем стотысячного долга.

И на этом приключения злостного нарушителя правил парковки не закончились. К настоящему моменту судебными приставами направлено в суд 16 протоколов об административном правонарушениях, предусмотренных ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания) в отношении всё того же гражданина.