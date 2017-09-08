В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении начальника Туапсинской дистанции пути – филиала ОАО «РЖД» за превышение должностных полномочий

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего начальника Туапсинской дистанции пути структурного подразделения Северо-Кавказской дирекции – филиала ОАО «РЖД». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в период с декабря 2015 года по март 2016 года на участке железной дороги от станции Кривеньковская до станции Николенково Краснодарский край, проводилась замена рельсов. При подсчёте работниками Туапсинской дистанции пути фактического объема сменных рельсов, была выявлена недостача их в количестве 4750 метров. Так, 4 марта 2016 года 42-летний начальник, несмотря на выявленную недостачу рельсов, дал указание своим подчиненным подписать накладную, чем незаконно поставил отсутствующие рельсы на баланс Туапсинской дистанции пути в количестве почти 284 тонны. 19 июня 2017 года внеплановой инвентаризационной комиссией была выявлена материальная недостача в сумме 1 миллион 327 тысяч 480 рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан