В Краснодаре возбуждено уголовное дело по факту фальсификации финансовых документов учета и отчетности одним из банков

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Краснодарскому краю по материалам, поступившим из управления ФСБ по краю, и заявлению Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).

По версии следствия, в июле 2017 года руководством и сотрудниками АКБ «Крыловский» (АО) в документы бухгалтерского учета указанного банка были внесены заведомо недостоверные сведения о сделках, об обязательствах и финансовом положении организации. В последующем данная документация была предоставлена в Центральный банк Российской Федерации с целью сокрытия предусмотренных законодательством РФ признаков банкротства и оснований для обязательного отзыва у организации лицензии, а также назначения временной администрации. Ревизией кассы были установлены расхождения данных бухгалтерского учета с фактическим остатком денежных средств и кассовыми документами в сумме, превышающей 6,1 миллиарда рублей.

В настоящее время в связи с неисполнением федеральных законов у АКБ «Крыловский» (АО) Центральным банком Российской Федерации отозвана лицензия и назначена временная администрация. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.