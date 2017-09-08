В Краснодаре мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого и краже его имущества

Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и п.«б» ч.4 ст.158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

По версии следствия, 20 марта 2017 года обвиняемый прибыл к своей родственнице в станицу Елизаветинскую, в гостях у которой находился ранее знакомый ему 36-летний мужчина. Войдя в домовладение, он стал требовать от знакомого вернуть ему якобы имевшийся долг за выполненные им работы по оказанию различных услуг. Мужчина ответил, что ничего ему не должен, в связи с чем между ними возник словесный конфликт, в ходе которого пришедший задушил оппонента при помощи ремня от дорожной сумки. Убив знакомого, он похитил из его сумки 1 миллион 260 тысяч рублей и скрылся. Между тем, 19 апреля 2017 года злоумышленник был задержан на территории Пензенской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.