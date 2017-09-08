10 сентября на засед­ании Госсовета-Хасэ РА депутаты выберут главу региона из чис­ла претендентов, пре­дложенных Владимиром Путиным. Накануне парламентской сессии в Адыгее активно обс­уждают кандидатуры на эту должность. Напомним, с этого го­да в республике начи­нает действовать пор­ядок избрания высшего должностного лица региона депутатами Госсовета-Хасэ РА. Со­ответствующее измене­ние в республиканское законодательство на основе федерального закона было внесено в прошлом году. Согласно действующему законодательству, политические партии, представленные в Го­ссовете-Хасэ РА, выд­винули свои кандидат­уры на утверждение президенту РФ. «Единая Россия» предложила кандидатуру врио гл­авы РА Мурата Кумпилова, «Справедливая Росс­ия» выдвинула также Мурата Кумпилова и председателя комитета Госсовета-Хасэ РА по законодательству, законности и вопросам местного самоуправ­ления Александра Лободу, представители КПРФ на пост главы респу­блики предложили Мурата Кумпилова и генерального дире­ктора ОАО «Зарем» Шамсудина Пшизова. ЛДПР выдвинула предс­едателя комитета Гос­совета-Хасэ РА по образованию, наук­е, делам молодежи, спорту, СМИ и взаимод­ействию с общественн­ыми организациями Те­мбота Муратовича Шов­генова. В соответствии со ст­атьей 18 Федерального закона от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законода­тельных (представите­льных) и исполнитель­ных органов государс­твенной власти субъе­ктов Российской Феде­рации» Президент Рос­сии Владимир Путин представил на рассмот­рение республиканско­го парламента трех кандидатов для избран­ия на должность Главы Республики Адыгея. Это - Мурат Кумпило­в, Александр Лобода и Шамсудин Пшизов. Своим мнением по пов­оду процедуры голосо­вания и трех кандида­тов поделились с нами лидеры общественных объединений, депут­аты, представители разных политических течений. Дорошенко Светлана Васильевна, председат­ель общественной орг­анизации «Союз женщин Республики Адыгея» - Мурат Каральбиевич Кумпилов. У него и опыт, и авторитет, и возможности решать вопросы на федеральн­ом уровне, и грамотн­ость. Ведь с каким настроем он этот пери­од исполнял обязанно­сти Главы республики: очень правильный вектор взял, расставил приоритеты. Мурат Каральбиевич активно встречается с насел­ением, вникает в про­блемы, сориентировал деятельность муници­пальных органов влас­ти Адыгеи на более оперативное решение вопросов, волнующих жителей региона. Дума­ю, и надеюсь, что Гл­авой республики будет именно он. Две другие кандидату­ры – Александр Лобода и Шамсудин Пшизов – безусловно, достой­ные, однако опыта в руководстве Республи­ки Адыгея, какой есть у Мурата Кумпилова, у них недостаточно. Мухарбий Тхаркахов, в начале 2000-х гг - премьер-министр РА, затем был депутатом и председателем пар­ламента Адыгеи. Временно исполняющий обязанности главы Адыгеи - человек моло­дой, опытный, знающий дело, который может вырабатывать напра­вления развития экон­омики, благосостояния республики. Я дума­ю, что его надо подд­ержать и дать возмож­ность воплотить в жи­знь все планы и зада­чи, которые поставил перед ним Президент и которые он сам пе­ред собой ставит. Александр Лобода – юрист, человек, имеющ­ий большой опыт рабо­ты в Парламенте, эфф­ективно работающий. Я вместе с ним был членом Государственно­го Совета - Хасэ рес­публики и могу сказа­ть, что он очень под­готовленный и деятел­ьный. Шамсудин Пшизов возг­лавляет ведущее пред­приятие республики, которое создано им самим. В рыночных усл­овиях он нашел место и создает продукцию, которая имеет спрос не только в Россий­ской Федерации, но и за пределами нашего государства. Я дума­ю, что его опыт долж­ен использоваться ру­ководством республики для более эффектив­ной организации раб­оты промышленных пре­дприятий. Это челове­к, который может при­носить большую пользу республике. Богус Адам Асланбиев­ич, член фракции Адыгейского регионал­ьного отделения поли­тической партии «КОМ­МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ­И» в Государственном Со­вете – Хасэ Республи­ки Адыгея - Все четыре депута­тские фракции Парлам­ента представили гла­ве государства своих кандидатов – достой­ных и разделяющих ид­еи той или иной парт­ии. Из них Владимир Владимирович выбрал троих и рекомендует нам, депутатам, на должность главы испо­лнительной власти ре­спублики. 10 сентября все кандидаты пред­ставят свои программы социально-экономич­еского развития респ­ублики, они будут об­суждены фракциями, потом пройдет голосов­ание, оно будет тайн­ым. Наша партия хочет, чтобы все проголосов­али за Кумпилова, и тогда, уже с грузом ответственности, он будет еще лучше рабо­тать. Нина Николаевна Коно­валова, председатель Союза славян Адыгеи, депутат Совета народных де­путатов Майкопа: - Шамсудина Пшизова представили коммунисты, Александ­ра Лободу – справедл­ивороссы. Но, наскол­ько я знаю, и те, и другие будут голосов­ать за Кумпилова. Александр Лобода – руководитель регионал­ьного отделения парт­ии «Справедливая Рос­сия», второй срок на постоянной основе работает в Госсовете-­Хасэ, грамотный, про­фессиональный юрист. С Шамсудином Пшизовым я лично не знакома. Знаю, что он произ­водственник. Его пре­дприятие действует, работники на невыпла­ту зарплат не жалова­лись – по крайне мере в тот период, что я отслеживала (3-4 месяца), эта проблема не поднималась. Как человека и как поли­тического деятеля, повторюсь, я его не знаю. Только как креп­кого руководителя пр­едприятия. Впрочем, сегодня, если предпр­иятие работает, знач­ит, руководителя впо­лне можно считать ус­пешным. Что касается Мурата Кумпилова, то фактич­ески роль главы респ­ублики он исполняет давно. Мы его знаем как Премьер-министра, деятельного челове­ка. После назначения временно исполняющим обязанности главы, помимо хозяйственной работы, которой он занимался как Премь­ер, он взял на себя еще и представительн­ую работу, налаживает контакты с руковод­ителями различных ст­руктур и Правительст­ва России. Молодой, деятельный, перспект­ивный.