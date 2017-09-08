10 сентября на заседании Госсовета-Хасэ РА депутаты выберут главу региона из числа претендентов, предложенных Владимиром Путиным. Накануне парламентской сессии в Адыгее активно обсуждают кандидатуры на эту должность. Напомним, с этого года в республике начинает действовать порядок избрания высшего должностного лица региона депутатами Госсовета-Хасэ РА. Соответствующее изменение в республиканское законодательство на основе федерального закона было внесено в прошлом году. Согласно действующему законодательству, политические партии, представленные в Госсовете-Хасэ РА, выдвинули свои кандидатуры на утверждение президенту РФ. «Единая Россия» предложила кандидатуру врио главы РА Мурата Кумпилова, «Справедливая Россия» выдвинула также Мурата Кумпилова и председателя комитета Госсовета-Хасэ РА по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления Александра Лободу, представители КПРФ на пост главы республики предложили Мурата Кумпилова и генерального директора ОАО «Зарем» Шамсудина Пшизова. ЛДПР выдвинула председателя комитета Госсовета-Хасэ РА по образованию, науке, делам молодежи, спорту, СМИ и взаимодействию с общественными организациями Тембота Муратовича Шовгенова. В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» Президент России Владимир Путин представил на рассмотрение республиканского парламента трех кандидатов для избрания на должность Главы Республики Адыгея. Это - Мурат Кумпилов, Александр Лобода и Шамсудин Пшизов. Своим мнением по поводу процедуры голосования и трех кандидатов поделились с нами лидеры общественных объединений, депутаты, представители разных политических течений. Дорошенко Светлана Васильевна, председатель общественной организации «Союз женщин Республики Адыгея» - Мурат Каральбиевич Кумпилов. У него и опыт, и авторитет, и возможности решать вопросы на федеральном уровне, и грамотность. Ведь с каким настроем он этот период исполнял обязанности Главы республики: очень правильный вектор взял, расставил приоритеты. Мурат Каральбиевич активно встречается с населением, вникает в проблемы, сориентировал деятельность муниципальных органов власти Адыгеи на более оперативное решение вопросов, волнующих жителей региона. Думаю, и надеюсь, что Главой республики будет именно он. Две другие кандидатуры – Александр Лобода и Шамсудин Пшизов – безусловно, достойные, однако опыта в руководстве Республики Адыгея, какой есть у Мурата Кумпилова, у них недостаточно. Мухарбий Тхаркахов, в начале 2000-х гг - премьер-министр РА, затем был депутатом и председателем парламента Адыгеи. Временно исполняющий обязанности главы Адыгеи - человек молодой, опытный, знающий дело, который может вырабатывать направления развития экономики, благосостояния республики. Я думаю, что его надо поддержать и дать возможность воплотить в жизнь все планы и задачи, которые поставил перед ним Президент и которые он сам перед собой ставит. Александр Лобода – юрист, человек, имеющий большой опыт работы в Парламенте, эффективно работающий. Я вместе с ним был членом Государственного Совета - Хасэ республики и могу сказать, что он очень подготовленный и деятельный. Шамсудин Пшизов возглавляет ведущее предприятие республики, которое создано им самим. В рыночных условиях он нашел место и создает продукцию, которая имеет спрос не только в Российской Федерации, но и за пределами нашего государства. Я думаю, что его опыт должен использоваться руководством республики для более эффективной организации работы промышленных предприятий. Это человек, который может приносить большую пользу республике. Богус Адам Асланбиевич, член фракции Адыгейского регионального отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в Государственном Совете – Хасэ Республики Адыгея - Все четыре депутатские фракции Парламента представили главе государства своих кандидатов – достойных и разделяющих идеи той или иной партии. Из них Владимир Владимирович выбрал троих и рекомендует нам, депутатам, на должность главы исполнительной власти республики. 10 сентября все кандидаты представят свои программы социально-экономического развития республики, они будут обсуждены фракциями, потом пройдет голосование, оно будет тайным. Наша партия хочет, чтобы все проголосовали за Кумпилова, и тогда, уже с грузом ответственности, он будет еще лучше работать. Нина Николаевна Коновалова, председатель Союза славян Адыгеи, депутат Совета народных депутатов Майкопа: - Шамсудина Пшизова представили коммунисты, Александра Лободу – справедливороссы. Но, насколько я знаю, и те, и другие будут голосовать за Кумпилова. Александр Лобода – руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия», второй срок на постоянной основе работает в Госсовете-Хасэ, грамотный, профессиональный юрист. С Шамсудином Пшизовым я лично не знакома. Знаю, что он производственник. Его предприятие действует, работники на невыплату зарплат не жаловались – по крайне мере в тот период, что я отслеживала (3-4 месяца), эта проблема не поднималась. Как человека и как политического деятеля, повторюсь, я его не знаю. Только как крепкого руководителя предприятия. Впрочем, сегодня, если предприятие работает, значит, руководителя вполне можно считать успешным. Что касается Мурата Кумпилова, то фактически роль главы республики он исполняет давно. Мы его знаем как Премьер-министра, деятельного человека. После назначения временно исполняющим обязанности главы, помимо хозяйственной работы, которой он занимался как Премьер, он взял на себя еще и представительную работу, налаживает контакты с руководителями различных структур и Правительства России. Молодой, деятельный, перспективный.
10 сентября в Адыгее выберут главу региона. Мнения экспертовПятница, 08 сентября 2017 15:38
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