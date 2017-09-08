«Ростелеком» представит программу «Кит Энергетика» на фестивале #ВместеЯрче в Краснодаре

«Ростелеком» выступит партнером регионального этапа всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, на котором представит программу «Кит Энергетика». Мероприятие состоится в формате праздника для всей семьи 9 сентября на Театральной площади г. Краснодара.

Сергей Лычак, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»: «На фестивале мы будем презентовать программу «Кит Энергетика». Она направлена на популяризацию среди школьников энергосберегающего образа жизни. Сегодня «Ростелеком» – это не просто интернет-провайдер, а признанный технологический лидер в инновационных решениях как в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, так и в сфере образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг».

«КИТ Энергетика» — это интересная и эффективная система экономии энергии в школе. Учебный план программы рассчитан на 22 недели и призван развивать творческие способности ребенка, формировать чувство личной гражданской ответственности и нравственного начала. В основе мотивации учащихся лежит легенда об исчезновении китов в результате процессов глобального потепления. Созданная для учащихся, она решает практические задачи сохранения энергии и пропаганды энергосберегающего образа жизни.

Программа предлагает школьникам более 30 адаптированных кейсов в игровой и соревновательной форме. Все они имеют практическую направленность. Решение задач позволяет привлечь инвестиции для финансирования энергосберегающих мероприятий. Внедрение программы позволит школе получить 5-8% экономии и по результатам работы подготовить пакет документов содержащих актуальные данные, для заключения энергосервисных контрактов с возможностью получить экономию до 25% от текущего потребления.

Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче в 2017 году пройдет по всей стране в сентябре – октябре. Официальный старт был дан на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Завершится Фестиваль в Сочи 14 – 22 октября в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов с участием международных гостей. Мероприятия проводятся при поддержке Минэнерго России, Минобрнауки России, Росмолодежи, ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», Министерства культуры России, фонда «Росконгресс».