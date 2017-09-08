«Ростелеком» - телекоммуникационный партнер «Новой волны – 2017»

Третий год подряд «Ростелеком» выступает телекоммуникационным партнером ежегодного музыкального фестиваля «Новая волна», который пройдет в Сочи с 8 по 14 сентября 2017 года. Впервые местом проведения популярного конкурса станет Олимпийский парк. Компания предоставит мобильную связь организаторам, проводной и беспроводной доступ в интернет гостям и участникам «Новой волны», и обеспечит мероприятие оргтехникой.

Для организации связи специалисты компании использовали олимпийскую инфраструктуру, предоставив каналы пропускной способностью до 1 Гбит/с. Также было смонтировано около 40 точек доступа для организации беспроводной сети по технологии Wi-fi. Интернет от Ростелекома будет также востребован для организации системы контроля доступом.

Денис Лысов, вице-президент – директор МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком»:

«У «Ростелекома» в Сочи мощная инфраструктура связи, которую мы активно используем после Олимпийских игр. Ее обслуживают опытные специалисты, в их багаже - крупные федеральные проекты, обеспечение теле- и онлайн-трансляций спортивных, культурных и бизнес-событий. Мощные линии связи и успешный опыт в поддержке таких крупных мероприятий – это наше конкурентное преимущество».

Александр Румянцев, генеральный директор конкурса «Новая волна»: «Сложно представить себе крупное общественное мероприятие без качественной связи. «Ростелеком» - наш давний партнер, и мы выражаем ему благодарность за профессионализм, ответственный подход и многолетнее сотрудничество».

«Новая волна» – это престижный международный конкурс молодых исполнителей, который является самым ярким событием года и важным ориентиром для всех ценителей современной эстрадной музыки.