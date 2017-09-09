В Сочи торжественно открыли новый парк

Идея превратить овраг в парк появилась около 40 лет еще при проектировании микрорайона Октябрьский — так тогда планировали назвать эту часть города. Реализация идеи началась весной этого года, а в апреле заложили первый камень. В обустройстве новой зеленой зоны площадью почти 15 га участвовали десятки предприятий и частных предпринимателей. Дорожки, общая протяженность которых составила почти 6,5 км, названы в честь районов Краснодарского края.

Территорию парка планируют развивать и дальше. Продолжится благоустройство, появятся новые площадки и оборудование, будут построены механические спуски для людей с ограниченными возможностями здоровья.