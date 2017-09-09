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Платную муниципальную парковку откроют на ул. 40-летия Победы в Краснодаре

Суббота, 09 сентября 2017 00:27
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Муниципальную платную парковку на пересечении ул. 40-летия Победы и ул. Московской введут в эксплуатацию 5 октября.
Она будет располагаться около торгово-офисного центра «Оскар». На прилегающей территории разместят соответствующие дорожные знаки, нанесут дорожную разметку, также будет установлено современное парковочное оборудование, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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