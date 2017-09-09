КТТУ полностью выплатило заработную плату сотрудникам и погасило другие долги

«Ситуация на предприятии остается сложной, МУП “КТТУ” с нашей помощью постепенно погашает долги по налоговым и неналоговым платежам, рассчитывается с поставщиками, оптимизирует свои расходы, внедряет безналичную, а значит — прозрачную форму оплаты, однако говорить о финансовой устойчивости предприятия пока рано. Мы должны продолжить работу в этом направлении, в том числе оптимизируя пассажирские перевозки в городе и отдавая приоритет муниципальному транспорту», — сказал глава администрации Краснодара Евгений Первышов.

Летом 2017 года из городского бюджета предприятию перечислили 200 млн руб., которые направлены на погашение задолженности по налоговым и неналоговым платежам, долгов за электроэнергию, оплату поставки комплектующих. Сейчас стало известно, что КТТУ погасило кредиторскую задолженность и за счет собственных средств. Долгов по заработной плате на предприятии нет.