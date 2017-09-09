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СЮЖЕТ ДНЯ

Устроившие перестрелку в ресторане Туапсе отправятся под суд‍

Суббота, 09 сентября 2017 00:31
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Трое жителей Туапсинского района в возрасте от 20 до 25 лет являются фигурантами дела по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц в отношении двух лиц).

События разворачивались ещё в июле 2016 года. Конфликт между группой молодых людей и двумя мужчинами в возрасте 45 и 50 лет произошел в одном из ресторанов, расположенных в центре Туапсе. Очевидно, причиной мог стать алкоголь.

Одними только оскорблениями дело не закончилось. У парней имелось при себе оружие.

Из травматического и стартового пистолетов были произведены 10 выстрелов. Ранив оппонентов, злоумышленники скрылись.

Молодые кубанцы были объявлены в розыск. Они провели в бегах несколько месяцев. Затем полиции удалось задержать злоумышленников.

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