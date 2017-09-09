Кондратьев отметил важность совместной работы депутатов Госдумы и ЗСК‍

В ходе встречи были определены ключевые векторы совместной работы депутатов Госдумы, ЗСК и органов исполнительной власти.

Как сообщает пресс-служба главы региона, по мнению Вениамина Кондратьева необходимо внести ряд поправок в законодательство. В частности, изменения в Земельный кодекс, которые позволят краткосрочно арендовать земли сельхозназначения, на которых в отдаленном будущем планируется размещение объектов федерального, регионального и местного значения – дорог, развязок, газопроводов, чтобы земли не простаивали и были вовлечены в оборот.

Еще один важный вопрос для АПК – законодательное закрепление соблюдения севооборота. Также, по мнению губернатора, депутатам стоить лоббировать вопрос об установлении минимальной цены на вино, по аналогии с шампанским, чтобы поддержать отечественное виноделие и защитить его от дешевых подделок.

На встрече обсудили тему обманутых дольщиков, расчистку русел рек, инициативу утвердить в туристической сфере российский стандарт «все включено», помощь депутатов в социальной сфере - строительство детсадов и школ.