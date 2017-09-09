ЦБ не допустит криптовалюту на российский рынок

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что криптовалюты пока не будут допущены на российский рынок. Соответствующее заявление глава Центробанка сделала на Московском финансовом форуме.

«Мы использование криптовалют как денежных суррогатов допускать не будем», — сказала Набиуллина.

По словам главы ЦБ, несколько лет криптовалюты показывали незначительный рост, однако за последнее время стоимость виртуальной валюты многократно возросла.

«Многие видят в этом возможность, используя новые технологии легкого, необременительного повышения благосостояния», — заключила Эльвира Набиуллина.

Экономист также предупредила, что анонимность транзакций делает криптовалюту удобным инструментом для финансирования противозаконной деятельности.