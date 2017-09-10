В Краснодаре проголосовал руководитель кубанских единороссов

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Николай

Гриценко проголосовал на своем участке по адресу: ул. Воровского, 229.

В ходе из избирательной кампании мы увидели, что кубанцы готовы проголосовать за те партии, за тех кандидатов, которые поддерживают политику президента Российской Федерации Владимира Путина, ту политику, которую проводят и внутри страны, и за ее пределами. Жители поддерживают те меры развития Кубани, которые осуществляет наш губернатор Вениамин Кондратьев. В этом отношении, конечно же, сегодняшние выборы являются

знаковыми, потому что итоги выборов на пять лет определят курс развития нашей Кубани.

Я убежден, что избиратели сделают правильный выбор, они обязательно внесут свой вклад в расцвет Краснодарского края, в решение задач,

которые стоят сегодня перед руководством Кубани. Жителей сегодня волнуют очень многие вопросы, мы получили порядка 400 наказов в ходе

избирательной кампании, в этих наказах есть проблемы, связанные с ЖКХ, с ценами, с образованием, здравоохранением, волнуют вопросы борьбы с

коррупцией и так далее, но решать эти проблемы должны только профессионалы, — отметил Николай Гриценко.

Напомним, в рамках избирательной кампании кандидатами в депутаты Законодательного Собрания от Партии «Единая Россия» проведено более 3 400 встреч с избирателями. Параллельно с выборами в Законодательное Собрание проходят 109 муниципальных избирательных кампаний в 35 муниципальных образованиях.