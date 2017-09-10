Завод по производству металлоконструкций открылся в Павловском районе

Инвестором выступило ООО «Металл СиС». Общий объем капиталовложений превысил 100 миллионов рублей.

Завод уже приступил к выполнению первого заказа. Из металлоконструкций, произведенных на предприятии, построят станцию технического обслуживания сельскохозяйственных машин.

Конструкции из 350 мм металлопрофиля позволяют возводить здания и сооружения с потолками без перекрытий до 9 метров высотой, которые можно собирать в определенной последовательности по принципу конструктора.

В результате реализации данного инвестиционного проекта создано 150 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Соглашение о строительстве завода власти муниципалитета подписали в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2017».