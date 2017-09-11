В учреждениях УФСИН России по Краснодарскому краю выборы состоялись

В следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов, при исправительных колониях УФСИН России по Краснодарскому краю состоялись выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва и выборы депутатов представительных органов и глав муниципальных образований Краснодарского края.

Для проведения единого дня голосования было образовано три закрытых избирательных участка: в СИЗО-1 (Краснодар), СИЗО-2 (Армавир), СИЗО-3 (Новороссийск).

Кроме того, голосование проходило в помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора (ПФРСИ), прикрепленных к территориальным избирательным комиссиям, созданным в муниципальных образованиях. Таких как, ПФРСИ при ИК-4(Армавир), ИК-5 (Апшеронск), ИК-9 (Хадыженск), ИК-11 (пос. Ахтарский г. Приморско-Ахтарск), ИК-14 (Краснодар), МОТБ (Усть-Лабинск).

Всего в выборах приняло участие 2047 человек из числа лиц, содержащихся в учреждениях УФСИН края и обладающих избирательным правом. В ходе голосования нарушений избирательного законодательства не допущено.

Следственный изолятор №1 (г. Краснодар) в единый день голосования посетили начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов, уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак, председатель общественного совета при УФСИН Станислав Бабин, заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Краснодарского края Анзаур Ахиджак, член ОНК Валерий Мардыко, члены общественного совета при УФСИН Виталий Мещеряков и Михаил Джурило.

Представители общественности поздравили с важным событием и вручили подарки четырем молодым гражданам, достигшим совершеннолетия в месте содержания под стражей и впервые участвовавшим в голосовании.

Сотрудникам учреждений УФСИН России по Краснодарскому краю, находившимся в единый день голосования при исполнении служебных обязанностей, была предоставлена отдельная возможность для реализации своего конституционного права участия в избирательной процедуре.