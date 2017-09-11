Бизнес делают дети

Сочинских старшеклассников научат «делать бизнес». В России реализуют новый образовательный проект - «Венчурный акселератор». Его основная задача — предоставить возможность талантливой молодежи попробовать силы в создании собственного бизнеса. Инициаторами «Венчурного акселератора» выступили сочинская компания «Море Идей» и известный российский инвестор Александр Румянцев. Проект реализуется при поддержке Администрации Сочи.

- Первыми городами для реализации проекта «Венчурного акселератора» станут Сочи, Тюмень и Москва. В олимпийской столице возможность принять участие получат пять тысяч старшеклассников. Через несколько лет нынешние школьники станут самой активной частью населения страны, именно они будут формировать бизнес России. В течение года мы уже занимались с учениками сочинской гимназии №8, обучая их бизнес-технологиям. Оказалось, что школьники - перспективная аудитория, которая обладает большим потенциалом идей, - поясняет руководитель АНО «Море Идей» Андрей Тамбовцев.

В рамках проекта «Венчурный акселератор» школьники смогут узнать, как превратить идею в работающий бизнес. Начинающие предприниматели могут создавать стартапы в сфере информационных технологий, производства и социальной отрасли. Наиболее интересные проекты будут отобраны для акселерации: это интенсивный курс обучения под руководством признанных экспертов. Процесс акселерации позволяет проверить на жизнеспособность бизнес-идеи, создавать и развивать стартапы до стадии привлечения инвестиций. Участие в новом образовательном проекте для сочинских школьников будет абсолютно бесплатным. «Венчурный акселератор» начнет работу уже в октябре этого года.

Ирина СИЗОВА