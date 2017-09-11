В Каневском районе бывшая сотрудница УФМС подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями

Следственным отделом по Каневскому району СКР по краю по материалам, поступившим из органов ФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего специалиста-эксперта отдела УФМС России по Краснодарскому краю в Каневском районе. Она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).

По версии следствия, в период с марта по апрель 2016 года женщина, используя свои служебные полномочия, нарушая принципы миграционного учета Российской Федерации из корыстных побуждений, фиктивно поставила на учет по месту пребывания 7 иностранных граждан в жилом помещении в станице Каневской без ведома и согласия проживающих по данному адресу граждан России. Своими действиями подозреваемая существенно нарушила охраняемые законом интересы государства, поскольку являясь должностным лицом Федеральной миграционной службы России, обеспечила незаконное пребывание на территории Российской Федерации иностранных граждан, причинила вред безопасности государства, то есть нарушила принципы миграционного учета по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.