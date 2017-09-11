В Краснодаре бывшая дознаватель полиции подозревается в служебном подлоге

Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении бывшей дознавателя отдела дознания УМВД РФ по городу Краснодару. Она подозревается в служебном подлоге (ч.1 ст.292 УК РФ).

По версии следствия, занимая указанную должность, женщина расследовала уголовное дело о совершении покушения на грабеж и не уложилась в процессуальные сроки. Чтобы исправить ситуацию она в период с ноября 2016 года по июль 2017 года внесла в официальный документ – ордер адвоката, а также в протоколы следственных действий заведомо ложные сведения, искажающие их действительное содержание, изменив в них дату.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.