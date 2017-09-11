С долгами лучше ходить пешком

Совместное рейдовое мероприятие судебных приставов и сотрудников ДПС принесло весомый результат.

Местом действия стал пост ГИБДД на въезде в пригород Краснодара — хутор Ленина. Представители закона действовали по отработанной схеме: инспекторы ДПС останавливали автомобили, а судебные приставы проверяли их владельцев на предмет наличия задолженностей. В основе рейда — тесное межведомственное взаимодействие. Информация об автомобилистах, имеющих крупные задолженности, заранее поступала на пост ГИБДД, так что представители закона работали прицельно.

Таким образом, всего за час работы судебные приставы арестовали 3 автомобиля. Владельцы серой «Волги» и синей «Мазды» задолжали по 50 тысяч рублей в пользу государства. А за гражданином из белого «Шевролета» числился более чем полумиллионный кредитный долг.

В отношении трёх транспортных средств здесь же, на посту ДПС, были составлены акты описи и ареста. Впрочем, должникам не пришлось моментально переквалифицироваться в пешеходы. Арестованные автомобили оставлены на ответственное хранение владельцам, которые получили официальные уведомления об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 312 УК РФ.

Если задолженности не будут погашены в самое ближайшее время, судебные приставы изымут арестованные автомобили и передадут их на принудительную реализацию.

Следует отметить, что в настоящий момент проходит серия совместных с ГИБДД рейдовых мероприятий, в которых участвуют судебные приставы всех отделов, расположенных на территории Краснодара. В частности, на посту в хуторе Ленина дежурили работники Межрайонного отдела судебных приставов по взысканию административных штрафов и отдела судебных приставов по Центральному округу г. Краснодара.