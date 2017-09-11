Активисты ОНФ проверили, как в Краснодаре ремонтируют «убитые дороги»

Сегодня эксперты Общероссийского народного фронта, руководствуясь многочисленными жалобами жителей города, провели рейдовое мероприятие по инспектированию хода ремонтных робот на улице Новороссийской и Шевченко. Стоит отметить, что в марте текущего года в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» была проведена инспекция дорог, нанесенных на интерактивную карту проекта, с участием Федерального координатора, депутата Госдумы Александра Васильева, который особое внимание обратил именно на эти улицы. При этом ответственные чиновники заявили, что в ближайшее время ремонт указанных на карте «убитых дорог» будет осуществлен, но к моменту прямой линии с Президентом страны, где в негативном ключе была показана улица Новороссийская, работы так и не начались.

В ходе выезда было установлено, что ремонтных работ по улице Новороссийской не ведется, все находится в той же стадии, что и два месяца назад. Ситуацию комментирует куратор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Краснодарском крае Александр Балицкий: - «Дорожники перекопали улицу, загнали 2 строительные машины и КаМаз, которые все это время стоят без движения. Рабочих нет, никаких работ не ведется, зато запрещающий проезд знак со стороны моста, так и не установили, - автомобилисты вынуждены ехать до упора и потом разворачиваться, что создает дополнительные неудобства и пробки».

При осмотре улицы Шевченко активисты ОНФ зафиксировали 90% готовности, строительные работы находятся в завершающей стадии, осталось доделать ливневки и разметку. Серьезных недостатков в работе дорожников не выявлено, при этом наблюдалось лояльное отношение к осмотру участков активистами ОНФ, местные жители тоже присоединялись к инспектированию, высказывая свои предпочтения и пожелания.

В целом, на территории Краснодарского края активистами и просто неравнодушными гражданами, с начала старта проекта «Карта убитых дорог» отмечено 439 проблемных участков, 344 км дорог, за которые уже проголосовало 17758 человек. За время работы активистов ОНФ был направлен ряд писем и обращений в адрес глав муниципальных образований, проанализировав поступившие ответы, было выявлено, что удовлетворительно ведется работа по ремонту дорожного покрытия на территории МО Белореченский район, МО Ейский район, МО г.Новороссийска. Масштабные ремонтные работы ведутся в г.Краснодаре, уже отремонтировано покрытие на 6 дорогах из ТОП-10 рейтинга голосования, 1 дорога значится в плане ремонта на ближайшее время. В этом году в Краснодаре впервые отремонтируют 80 км дорог общей стоимостью 3,5 млрд рублей. В первую очередь это участки на улицах Шевченко, Уральской, Комарова, Березанской, Чкалова, Воронежской. Также ремонту подлежит ряд дорог в Пашковском микрорайоне и в станице Старокорсунской. Всего в планах на ремонт стоит 71 улица в Краснодарском крае, все они отмечены на интерактивной карте «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».