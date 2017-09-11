Движение по Садовому мосту полностью перекрыто в Краснодаре

С этого дня проезд закрыт для автомобилей, трамваев, даже пешеходам нельзя ходить.
Ремонт эстакады начался еще в середине августа на одной из проезжих частей. Там рабочие сняли дорожное покрытие, приступили к реставрации балок. Аналогичные процедуры теперь нужно выполнить по всей площади моста. Снова проехать по нему автомобилисты смогут весной следующего года.
Движение по Садовому мосту полностью перекрыто в КраснодареПонедельник, 11 сентября 2017 11:02
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С этого дня проезд закрыт для автомобилей, трамваев, даже пешеходам нельзя ходить.
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