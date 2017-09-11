Движение по Садовому мосту полностью перекрыто в Краснодаре

С этого дня проезд закрыт для автомобилей, трамваев, даже пешеходам нельзя ходить.

Ремонт эстакады начался еще в середине августа на одной из проезжих частей. Там рабочие сняли дорожное покрытие, приступили к реставрации балок. Аналогичные процедуры теперь нужно выполнить по всей площади моста. Снова проехать по нему автомобилисты смогут весной следующего года.