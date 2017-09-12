Фестиваль для красоты

Более 200 профессионалов индустрии красоты и здоровья – специалистов спа, массажа, веллнесс, банного дела и педикюра собрались в горах Сочи. На курорте «Роза Хутор» стартовал Международный фестиваль «TopSpaFest». Его участниками стали не только представители российских регионов, но и зарубежных стран – Латвии, Литвы, Белоруссии, Швейцарии, Италии и других.

- В этом году Международный фестиваль спа и веллнесс — «TopSpaFest» проходит уже в девятый раз. Он продлится целых 10 дней. В рамках мероприятия состоятся образовательные семинары, лекции и занятия для представителей индустрии красоты. Это уникальная площадка, где в одном месте, в одно время собираются самые известные профессионалы отрасли, которые готовы делиться опытом и знаниями, - рассказали в оргкомитете фестиваля.

Помимо образовательной программы участников ждет Спа-Марафон. Он пройдет 15 сентября в двух дисциплинах: скандинавская ходьба на дистанцию в один километр и бег на дистанцию в девять километров. Собранные средства будут направлены на благотворительность.

- Приобщиться к здоровому образу жизни могут все желающие. В рамках фестиваля предусмотрены утренние занятия йогой на берегу горного озера курорта «Роза Хутор», - отметили организаторы.

Ирина СИЗОВА