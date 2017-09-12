В Краснодарском филиале Почты России определили лучшего водителя

Сегодня в Краснодаре Почта России совместно с МРЭО ГИБДД подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель 2017 года». Первое место в конкурсе завоевал краснодарец Александр Чухутов. В краевом соревновании приняли участие 10 водителей, которые работают на маршрутах доставки почты в разных районах Кубани. Все конкурсные испытания проходили под руководством независимых экспертов-профессионалов - специалистов ГИБДД г. Краснодара, которые выставляли объективные оценки. В ходе теоретического тестирования участники показали безукоризненное знание Правил дорожного движения, а затем на практике продемонстрировали навыки оказания первой медицинской помощи и выполнили сложные упражнения по вождению. Самым зрелищным в состязаниях стало виртуозное прохождение всех этапов экзаменационного автодрома.

«Работники почтового автотранспорта выполняют одну из важнейших функций в структуре предприятия, поэтому качеству их профессиональной подготовки мы уделяем большое внимание, - отметила директор Краснодарского филиала Почты России Елена Бабак. – Это особая категория водителей, которых отличают повышенное чувство ответственности, пунктуальность и физическая выносливость. Все водители в нашем филиале, а это полтысячи человек, являются высококлассными специалистами. Каждый день, выезжая по маршруту в любую погоду, они решают важную социальную задачу – обеспечивают бесперебойную доставку почтовых грузов во все населенные пункты Кубани в установленные сроки».

По сумме набранных баллов 2-е место в конкурсе занял водитель из Тимашевского почтамта Владимир Чупахин, 3-е место у Андрея Швецова из Краснодара. Все участники конкурса отмечены дипломами и памятными подарками, а победитель Александр Чухутов будет представлять коллектив водителей Краснодарского филиала Почты России на макрорегиональном этапе конкурса.

Учредители конкурса – УФПС Краснодарского края – филиал ФГУП «Почта России» и Краснодарская краевая территориальная организация профсоюза работников связи.