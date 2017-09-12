СК проверит сообщения о нарушениях на выборах

В правоохранительные органы Краснодарского края поступил ряд сообщений от представителей партий, членов избирательных комиссий и местных жителей о нарушениях, допущенных в ходе выборов, в том числе вбросе бюллетеней в избирательные урны, в частности в Динском, Тихорецком, Славянском районах и городе Краснодаре. По данным фактам указанными следственными отделами СКР по краю организовано проведение доследственных проверок.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. По окончании проверок будут приняты процессуальные решения.