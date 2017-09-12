Первый граффити-парк открылся в Краснодаре

25 уличных художников со всего юга России украсили больше 200 метров серого бетона в Комсомольском микрорайоне.

От замысловатых шрифтов до живописных картин — эскизы арт-объектов выбирали заранее. Отточить свое мастерство в новом парке смогут не только профессионалы, но и начинающие художники.