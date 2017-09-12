〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Первый граффити-парк открылся в Краснодаре

Вторник, 12 сентября 2017 00:24
Оцените материал
(0 голосов)

25 уличных художников со всего юга России украсили больше 200 метров серого бетона в Комсомольском микрорайоне.
От замысловатых шрифтов до живописных картин — эскизы арт-объектов выбирали заранее. Отточить свое мастерство в новом парке смогут не только профессионалы, но и начинающие художники.

Прочитано 17 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в городе Туапсе Остановку трамваев «Кооперативный рынок» перенесут »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.