Первый граффити-парк открылся в Краснодаре

25 уличных художников со всего юга России украсили больше 200 метров серого бетона в Комсомольском микрорайоне.
От замысловатых шрифтов до живописных картин — эскизы арт-объектов выбирали заранее. Отточить свое мастерство в новом парке смогут не только профессионалы, но и начинающие художники.
Первый граффити-парк открылся в КраснодареВторник, 12 сентября 2017 00:24
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25 уличных художников со всего юга России украсили больше 200 метров серого бетона в Комсомольском микрорайоне.
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