Остановку трамваев «Кооперативный рынок» перенесут

С 14 по 16 сентября в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей на улице Коммунаров в вечернее время — после 21:45 — изменится маршрут этих трамваев, сообщили в пресс-службе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.

Трамваи маршрута № 2 от конечной остановки «Улица Декабристов» будут следовать через Кооперативный рынок до вокзала «Краснодар-I», от вокзала — в Западное депо.

Трамваи маршрута № 4 из Комсомольского микрорайона от Кооперативного рынка отправятся по улицам Коммунаров, Офицерской, Колхозной до остановки «Улица 40-летия Победы», обратно — тем же маршрутом в Восточное депо.

Трамваи маршрута № 21 после указанного времени из Юбилейного микрорайона проследуют через кооперативный рынок до ж/д вокзала «Краснодар-I», обратно — в Западное депо.

Последние рейсы от конечной остановки «Улица Индустриальная» отправятся в 22:12 по маршруту № 2, в 22:11 — по маршруту № 4, в 22:08 — по маршруту № 21.