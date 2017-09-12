Отток капитала из России почти удвоился

По итогам восьми месяцев 2017 года отток капитала из России достиг 12,1 миллиарда долларов. По сравнению с январем — августом прошлого года объем вывоза вырос в 1,7 раза. Об этом свидетельствуют материалы Центробанка.

«В отличие от прошлого года банковский сектор выступил нетто-экспортером капитала, активно продолжая погашать свои внешние обязательства. Прочие сектора, напротив, обеспечили приток инвестиций в экономику в форме привлечения средств нерезидентов при заметном снижении спроса на иностранные активы», — прокомментировали в Банке России.

В апреле замминистра финансов России Владимир Колычев заявил, что отток капитала в нынешнем году прогнозируется на прошлогоднем уровне — около 1−1,5 процента ВВП. По данным ЦБ, чистый отток капитала из России в 2016 году сократился почти в четыре раза и составил 15,4 миллиарда долларов.

Согласно расчетам Минэкономразвития, приток капитала в Россию восстановится не ранее 2023 года.