В связи с выполнением ООО ПМК «ЮЖВОДОПРОВОД» мероприятий по врезке построенного водопровода В-19 (первый этап)
- с 04.00 часов13 сентября до 04.00 часов 14 сентября 2017 года будет прекращена подача воды потребителям ст. Тамань,
- с 08.00 часов13 сентября до 08.00 часов 14 сентября потребителям пос. Приморский,
и выполнением работ по замене аварийного участка на магистральном водоводе МТ-2 с 08.00 часов 13 сентября до 08.00 часов 14 сентября будет прекращена подача воды потребителям: пос. Виноградный, пос. Прогресс, пос. Артющенко, пос. Таманский, пос. Веселовка, пос. Волна.
ГУП КК «Кубаньводкомплекс» приносит извинения за временные неудобства и просит всех потребителей заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.
Плановые работы в РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс»Вторник, 12 сентября 2017 14:27
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В связи с выполнением ООО ПМК «ЮЖВОДОПРОВОД» мероприятий по врезке построенного водопровода В-19 (первый этап)