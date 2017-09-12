Плановые работы в РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс»

В связи с выполнением ООО ПМК «ЮЖВОДОПРОВОД» мероприятий по врезке построенного водопровода В-19 (первый этап)

- с 04.00 часов13 сентября до 04.00 часов 14 сентября 2017 года будет прекращена подача воды потребителям ст. Тамань,

- с 08.00 часов13 сентября до 08.00 часов 14 сентября потребителям пос. Приморский,

и выполнением работ по замене аварийного участка на магистральном водоводе МТ-2 с 08.00 часов 13 сентября до 08.00 часов 14 сентября будет прекращена подача воды потребителям: пос. Виноградный, пос. Прогресс, пос. Артющенко, пос. Таманский, пос. Веселовка, пос. Волна.

ГУП КК «Кубаньводкомплекс» приносит извинения за временные неудобства и просит всех потребителей заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.