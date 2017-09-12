Судебные приставы Анапы взыскали крупную задолженность по заработной плате

Благодаря работе судебных приставов города-курорта взыскана задолженность по заработной плате на сумму 1 миллион 100 тысяч рублей.

Некое ООО «Услуги в Анапе» задолжало своим 35 сотрудникам. Исполнительные документы были объединены в сводное исполнительное производство и, в силу социальной значимости, поставлены на особый контроль в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.

После реализации судебными приставами-исполнителями Анапского городского отдела полного комплекса мер, направленных на исполнение требований исполнительных документов, а также вынесенном в отношении руководителя ООО «Услуги в Анапе» предупреждения об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта.), требования документов были исполнены. Денежные средства в полном объеме были перечислены на счета взыскателей.