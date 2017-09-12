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Судебные приставы Анапы взыскали крупную задолженность по заработной плате

Вторник, 12 сентября 2017 14:27
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Благодаря работе судебных приставов города-курорта взыскана задолженность по заработной плате на сумму 1 миллион 100 тысяч рублей.
Некое ООО «Услуги в Анапе» задолжало своим 35 сотрудникам. Исполнительные документы были объединены в сводное исполнительное производство и, в силу социальной значимости, поставлены на особый контроль в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.
После реализации судебными приставами-исполнителями Анапского городского отдела полного комплекса мер, направленных на исполнение требований исполнительных документов, а также вынесенном в отношении руководителя ООО «Услуги в Анапе» предупреждения об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта.), требования документов были исполнены. Денежные средства в полном объеме были перечислены на счета взыскателей.

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