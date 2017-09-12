ОНФ собирает жалобы о работе краснодарских поликлиник

Эксперты ОНФ в сентябре 2017 года пройдут с проверкой по поликлиникам Краснодарского края. Список инспектируемых объектов будет сформирован на основе отзывов граждан. Высказать мнение о качестве работы своей поликлиники жители региона могут на сайте проекта https://narocenka.ru.

«К нам ежедневно приходят обращения от граждан страны. Странно, что традиционно гостеприимный Краснодарский край, стал одним из лидеров по жалобам на хамство и безразличие врачей. Мы проинспектируем все объекты – и те, которые имеют высокие оценки по результатам официальной Независимой оценки качества, и те, у которых они низкие. Там, где здравоохранение поставило себе высокую оценку, нас будет интересовать насколько эта оценка объективна на фоне всех жалоб, которые мы получим.

А там, где оценки низкие, мы проверим, что сделано для улучшения ситуации», - поясняет координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Климов.

К решению проблем активисты ОНФ подключат местные власти. «Фронтовики» соберут экспертное совещание с участием представителей министерства здравоохранения области, общественного совета и профессионального медицинского сообщества, где обсудят результаты рейда, варианты решения острых вопросов и качество обратной связи краевого здравоохранения с гражданами. На сегодняшний день активисты ОНФ проинспектировали более 530 поликлиник в 74 регионах страны.