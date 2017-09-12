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В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который пытался дать взятку должностному лицу

Вторник, 12 сентября 2017 14:30
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Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).
По версии следствия, 8 августа 2017 года, в 16 часов 10 минут, мужчина, находясь в кабинете заместителя начальника линейного отдела полиции на станции Новороссийск, за совершенные правонарушения, предусмотренные статьями ч. 1 ст. 14.1 и ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии), решил дать взятку сотруднику полиции в размере 12 тысяч рублей за не составление административного материала в отношении него. Однако правоохранитель отказался от взятки.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан

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