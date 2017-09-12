Почта России запустила новый паблик аккаунт для коммуникации с клиентами в мессенджере Viber

Почта России запустила паблик аккаунт в Viber, с помощью которого можно отследить свое отправление, найти ближайшее отделение или посчитать сроки и стоимость отправки писем, посылок и денежных переводов: https://chats.viber.com/russianpost

Клиент может направить запрос по интересующей его почтовой теме в чат, и бот моментально выдаст квалифицированный ответ.

Это второй паблик аккаунт Почты России в мессенджере Viber – одном из лидирующих приложений для обмена сообщениями по всему миру. С конца 2016 года россияне могут оформить подписку на периодические издания с помощью паблик чата http://www.viber.com/fsuerussianpost. Пользователям Viber доступна любая информация о ходе подписной кампании и условиях подписки, также они могут подписаться на любые издания из каталога Почты России.

Почта России постоянно увеличивает количество каналов общения с пользователями услуг почтовой связи. Оперативно получить справочную информацию по вопросам работы почтовой службы пользователи могут по телефону круглосуточного контактного центра

8-800-2005-888, через мобильное приложение Почты России, онлайн-консультант, социальные сети, а также по e-mail и в мессенджере Telegram.

В начале августа на сайте компании https://www.pochta.ru/claim заработал официальный канал подачи обращений от клиентов. Теперь потребители получили возможность подать официальное обращение не только в почтовом отделении, но и на сайте Почты России в режиме онлайн.