Доля Почты России на посылочном рынке достигла 67,5%

В 1 полугодии 2017 года, по данным отчета Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), доля Почты России на рынке доставки товаров e-commerce (включая отправления из иностранных интернет-магазинов и доставку на внутреннем рынке) выросла на 4,5 п.п. до 67,5%. Этот показатель значительно выше прошлогоднего – в 2016 году доставкой Почты России воспользовались 63% интернет-покупателей.

«Почта России ежегодно доказывает своим потребителям, что является надежным доставщиком. Несмотря на кратный рост объемов входящих международных отправлений нам удается сокращать сроки доставки и повышать качество оказания услуг в почтовых отделениях. Нам приятно, что граждане России и корпоративные клиенты все чаще доверяют доставку своих посылок нам», – отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

В отчете АКИТ отмечается, что объем рынка интернет-торговли в России в первом полугодии 2017 года вырос на 22% до 498 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а до конца года по прогнозам достигнет около 1150 млрд рублей. Объем трансграничной торговли в России (импорт) за январь-июнь 2017 года увеличился на 34% - до 178 млрд рублей. По итогам первого полугодия 2017 года Почта России обработала 147,6 млн международных почтовых отправлений с товарными вложениями, что на 50% превышает показатель 1 полугодия 2016 года, когда было обработано 98,7 млн шт. По мнению АКИТ, Почта России является драйвером роста цифровой экономики Российской Федерации. На сегодняшний день компания обеспечивает более 18% оборота цифровой экономики.

По итогам первого полугодия 2017 года Почта России обработала почти 38 млн внутренних отправлений с товарным вложением. Это почти на 11% больше, чем за соответствующий период прошлого года. При этом по данным АКИТ, общее количество заказов на внутреннем рынке в первом полугодии выросло на 8%.