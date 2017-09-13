Построим храм всем миром!

«Если на вашу долю выпала честь строить Дом Божий, примите это как великий дар Творца, ибо десница Господа касается того, кто строит храмы, и многие грехи простит тому Господь».

Уважаемые жители города Краснодара, Братья и Сестры все, кому небезразлично благое дело возведения храма!

Обращаются к Вам жители п. Пашковский и прихожане Храма Вознесения Господня, расположенного по адресу:ул.Ярославского,д.78/4 поселка Пашковский города Краснодара!

Более двадцати лет мы строим храм Вознесения Господня, история которого уходит своими корнями в далекие 18 века. Возведение нашей общей кубанской святыни мы расцениваем не только как воссоздание духовно-нравственного центра нашего поселка, но и сохранение, и приумножение исторического наследия традиционной казачьей культуры.

В 1994 году был заложен первый кирпич в основание Храма. И с тех пор строительство идет очень медленно из-за отсутствия средств и помощи. 8 июля 2007 года митрополитом Екатеринодарским Исидором был освящен нижний придел Храма и проведена первая служба в нем. В настоящее время в нижнем приделе храма проводятся регулярные богослужения по воскресным и праздничным дням.

Каждый человек от рождения до погребения нуждается в помощи Божией. Такова наша человеческая жизнь. Мы должны достойно прожить все этапы христианского жития.

Издревле православные храмы, устремленные золотом изящных куполов в небесную синеву, олицетворяя собой чистоту и силу человеческой души, были не только символом веры, но и истинным украшением городов на Руси, наполняя их густым переливом церковного звона, даря надежду и укрепляя дух, радуя и успокаивая сердце. Будучи в беде, испытывая страдания, мы обращаемся за помощью к Всевышнему. Просим укрепить духовно, дать силы вынести боль, исцелить от болезней… Духовная поддержка играет неоценимую роль в деле возвращения здоровья, как душевного, так и физического. По слову Иоанна Кронштадтского, если стоит храм и служится Литургия, через Литургию освящается вся округа. Господь посылает благословение через это на всю округу.

В России всегда строили храмы «всем миром». И сегодня пришло время, когда каждый из нас может положить «свой кирпичик» в основание храма. Только сообща мы осилим это святое дело на родной земле!

Будем благодарны за любую помощь! Спаси Вас Господи!

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