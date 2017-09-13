Звуки вальса над горами

В горах Сочи сыграют вальс. Впервые на высоте более 1000 метров над уровнем моря, на площадке «Лайзо парк» курорта «Роза Хутор» пройдет концерт симфонического оркестра из Санкт-Петербурга. Мероприятие станет частью традиционного для Сочи фестиваля классической музыки.

- Фестиваль «Петербургские сезоны» - возрождение и развитие традиций летних концертов, существовавших в 1950-70-е годы. В то время в Сочи выступали лучшие отечественные исполнители, включая Святослава Рихтера и Леонида Когана. В прошлом году, после долгого перерыва эту традицию продолжил Санкт-Петербургский Государственный симфонический оркестр «Классика» и его руководитель - заслуженный артист России Александр Канторов, - сообщают в администрации Сочи.

Добрая традиция в современной интерпретации пришлась по душе и сочинцам, и гостям курорта. Каждое выступление виртуозов собирало до 1500 любителей классики. В этот раз «Петербургские сезоны» включают пять концертов, которые пройдут на разных площадках Сочи. Самый необычный – в горах. В окружении вершин прозвучат произведения Глинки, Глазунова, Чайковского, Петрова и других известных композиторов.

- Для нас это эксперимент, мы еще не играли в горах. Но надеемся, что это будет замечательно, - поделился руководитель оркестра «Классика», дирижер Александр Канторов.

Необычный концерт на «Роза Хутор» состоится 15 сентября в 15:00. Вход для любителей классики – бесплатный, как и проезд по канатной дороге, достаточно получить билетик в информационном центре курорта.

- Счастлив, что на наши концерты люди могут ходить целыми семьями и при этом не думать о цене. Очень жду зрителей, которые бывали на летних «Петербургских сезонах» в 50-70-е годы прошлого века. Возможно, они придут уже с детьми, внуками, будут делиться с ними воспоминаниями, - сказал Александр Канторов.

Ирина СИЗОВА