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Администрация Краснодара избавляется от ветхих госквартир

Среда, 13 сентября 2017 09:55
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Краснодарские чиновники продолжают творить благие дела. Реализация федеральной программы по расселению аварийных домов завершена, но в краевой столицы не оставляют без внимания проблемные объекты.

Многоквартирный дом по ул. Новороссийской, 176, который признан аварийным и подлежащим сносу. Он был построен аж в 1949 году. Местные жители сообщают, что даже косметического ремонта здесь не производили более 25 лет. Недавно в одной из квартир обрушилась часть потолка. И это при том, что в городе активно реализуется программа капремонта.

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