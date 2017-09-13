Администрация Краснодара избавляется от ветхих госквартир

Краснодарские чиновники продолжают творить благие дела. Реализация федеральной программы по расселению аварийных домов завершена, но в краевой столицы не оставляют без внимания проблемные объекты.

Многоквартирный дом по ул. Новороссийской, 176, который признан аварийным и подлежащим сносу. Он был построен аж в 1949 году. Местные жители сообщают, что даже косметического ремонта здесь не производили более 25 лет. Недавно в одной из квартир обрушилась часть потолка. И это при том, что в городе активно реализуется программа капремонта.