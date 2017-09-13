Губернатор поздравил кубанцев с 80-летием со дня основания края

Губернатор Вениамин Кондратьев поздравил кубанцев с годовщиной образования Краснодарского края, 13 сентября исполняется 80 лет со дня создания региона.

«Сегодня важный день: Краснодарскому краю исполняется 80 лет. За плечами богатая история, впереди — новые победы и вызовы. Наш край — земля сильных духом людей. С праздником, земляки! С юбилеем, Кубань» — написал губернатор Вениамин Кондратьев в своем микроблоге в Twitter.

В честь знаменательной даты в Краснодаре 16 сентября пройдет большой концерт. Всего же в муниципалитетах к юбилею региона приурочили 3,5 тыс. различных мероприятий.

В Темрюке праздничной дате посвятили установку стелы. Ее высота составляет 7,5 метров, на стеле расположен герб города и указана знаменательная дата.

Напомним, Краснодарский край был образован в 1937 году. Ранее регион входил в состав Азово-Черноморского края.