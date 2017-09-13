В Краснодаре прокатчикам фильма «Матильда» открыто угрожают

Грозные предупреждения получили кубанские прокатчики. Это подтвердил пресс-атташе сети кинотеатров «Монитор» Андрей Попов. По его словам, поступали звонки от неизвестных лиц с угрозами и требованиями не показывать «Матильду».

— Мы не намерены идти на поводу у этих людей, — сказал Андрей Попов. — Премьера «Матильды» намечена на 26 октября. Дистрибьютор ее прокат не отменял. Но, учитывая нервозную обстановку, для обеспечения безопасности зрителей мы усилим охрану кинозалов и попросим муниципалитеты Кубани выделить дополнительные силы правоохранителей.

Еще во время съемок фильма Кубанская митрополия не дала благословения на просмотр фильма «Матильда».