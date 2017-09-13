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Россия запустила новейшую ракету с разделяющейся головной частью

Среда, 13 сентября 2017 10:17
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Россия выполнила испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает «Интерфакс».
«Основная цель пуска — подтверждение надежности партии ракет аналогичного класса. Экспериментальные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Поставленные цели достигнуты, задачи выполнены в полном объеме», — сказали в Минобороны России.

Пуск твердотопливной МБР РС-24 «Ярс» шахтного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью, выполнен ракетными войсками стратегического назначения с космодрома Плесецк (Архангельская область). Данным типом ракетного комплекса оснащаются Козельское (Калужская область) и Татищевское (Саратовская область) соединения РВСН.

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