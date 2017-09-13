СМИ узнали о запуске российской «фабрики» инвестиций в 2018 году

Фабрика проектного финансирования, которую на базе ВЭБа разрабатывают в правительстве, будет запущена уже в 2018 году, ее цель — перезапустить инвестиционный процесс в стране, — сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников.

По их словам, окончательное одобрение проекта было получено на совещании, которое состоялось у первого вице-премьера Игоря Шувалова в понедельник, 11 сентября.

В проектном комитете фабрики не будет чиновников, в него войдут сотрудники ВЭБа, других банков и РФПИ. Комитет будет одобрять инвестиции по четырем направлениям: экспорт, промышленность высоких переделов, инновации, инфраструктура.

Ценные бумаги под каждый проект будут выпускаться несколькими траншами, но выкупать их будет не только ВЭБ, но и инвесторы с рынка.

Как говорится на сайте ВЭБа, сейчас банковский сектор отказывается от проектного финансирования, он занят больше инвестиционным кредитованием действующего бизнеса. «Нам важно привлечь инвесторов на стадии вхождения в капитал. Синдикация позволит участникам рынка получить достаточный объем средств в проектное финансирование. Важен также механизм субсидирования ставки, качественный отбор проектов на самом входе и квалифицированная отраслевая экспертиза», — заявил председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков.

Предлагаемая ВЭБом схема финансирования проектов предусматривает синдикацию 80/20, где 20% — акционерный капитал, 80% — заемные средства, синдицированные через транши для снижения рисков участников проекта.

Как уточнил источник «Ведомостей», ставка будет действовать пониженная, поскольку Минфин гарантирует инфляцию на уровне 4%. Исходя из текущих доходностей инфляционных ОФЗ и премии за кредитный риск ставка будет 10–10,5%, предсказал собеседник газеты.

​Представители Минэкономразвития, Минфина и вице-премьера Шувалова не ответили на вопрос «Ведомостей».