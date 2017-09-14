Не спешите списывать нас со счетов

Чаеводство на Кубани сегодня бурно развивается. Прошлый — 2016 год стал переломным для уникальной отрасли сельского хозяйства, по сути — «эпохой возрождения». В свое время о проблемах чаеводов услышали на высоком уровне и начали помогать. Вопрос развития чаеводства находится на контроле у главы региона Вениамина Кондратьева и председателя ЗСК Владимира Бекетова. Вице-губернатор Андрей Коробка часто проводит профильные совещания по этой теме, депутаты кубанского парламента неоднократно — выездные заседания на местах в контакте с администрацией города-курорта Сочи, Россельхознадзором, Росимуществом, чаеводами.

Кстати, руководители чаеводческих предприятий объединились в Ассоциацию производителей Краснодарского чая и теперь дружно добиваются того, чтобы отрасль стала социально привлекательной и высокодоходной. Так, при активном участии ассоциации разработан и принят краевой закон «О развитии чаеводства на территории Краснодарского края». Этот нормативный правовой акт вступил в силу с 1 января 2017 года и предусматривает государственную поддержку в форме субсидий субъектам чаеводства по возмещению части затрат на закладку чайных плантаций и уход за ними, на омоложение чайных кустов, на приобретение систем орошения и спецтехники. На всё это в региональном бюджете на текущий год предусмотрено свыше 25 млн рублей.

В помощь чаеводам активизировался и краевой Фонд поддержки малого предпринимательства. Выгодными кредитами на доступных условиях готов помогать отрасли Крайинвестбанк. При поддержке местной власти в Сочи будет размещена социальная реклама, призванная привлечь в отрасль молодых и перспективных специалистов. Активно и эффективно работают сами чаеводы.

— Кубанские хозяйства разработали собственные программы развития на год, три года и пять лет. Все без исключения стараются четко выполнять план по восстановлению многолетних насаждений, согласованный с администрацией Сочи. Положительный результат, которого мы добились общими усилиями, не заставил себя ждать,— рассказывает президент Ассоциации производителей Краснодарского чая Константин Туршу. — Судите сами: за прошедший год предприятие «Мацестинский чай» расчистило и провело омолаживающую обрезку насаждений, на площади в 25 гектаров вырубило деревья, которым без малого по двадцать лет, восстановило 45 гектаров чайных насаждений. Было очень трудно: местами работать приходилось вручную, но люди справились. Приятно осознавать, что они любят свою нелегкую работу, очень трепетно и бережно относятся к чаю, дорожат своим местом работы, а предприятие, конечно же, дорожит своими сотрудниками, всеми способами помогая им и гарантируя полный социальный пакет. Некоторые из чаеводов пришли работать на чайные плантации 20—25 лет назад и продолжают до сих пор там трудиться, отдавая любовь и всё тепло своей души нашему чаю, одному из самых северных в мире.

Остальные предприятия тоже не сидели сложа руки. Труд в чаеводстве — это не сезонная работа, а круглогодичная, требующая много внимания и затрат. Все бюджетные средства, выделенные на поддержку отрасли, осваиваются своевременно и в полном объеме. Это значит, что кубанское чаеводство расширяет свои возможности, привлекает новые трудовые ресурсы, увеличивает налоговые отчисления в бюджет. Например, группа компаний «Мацеста чай» в 2016 году налогами заплатила больше сорока шести миллионов рублей, а за восемь с половиной месяцев 2017 года — уже почти тридцать шесть миллионов. Самое главное — у чаеводов отличные перспективы.

Малых чайных хозяйств с замкнутым циклом производства единицы на всю страну. «Мацеста чай» — одно из них, при этом единственное в стране хозяйство, которое применяет стопроцентные органические технологии и имеет европейский органический сертификат. В 2015 году предприятие вошло в престижную Британскую гильдию мировых производителей высококачественных продуктов питания Fine Food. «Мацестинский чай» стал обладателем золотых медалей за черный и зеленый чай на Парижской и Шанхайской международных выставках Sial, получил российскую национальную премию за качество «Всероссийская марка (III тысячелетие)», Гран-при «Знак качества XXI века». В текущем году у продукции «Мацеста чай» уже вторая абсолютная победа в двух основных номинациях на международной выставке Sial в Шанхае, две золотые медали в выставке Gulfood, которая проходила в Объединенных Арабских Эмиратах, и три победы в дегустационном конкурсе на Международном фестивале чая и кофе в Петербурге.

В текущем году группа компаний «Мацеста чай» успела выступить партнером Кубка конфедераций FIFA, а в самых ближайших планах — участие в конкурсе «Продукт года», который будет организован в рамках Международной выставки WorldFood Moscow, в ежегодной Кубанской ярмарке, а также в грандиозной по своему масштабу ярмарке, которая состоится у стен Кремля в рамках Дней Краснодарского края в Москве.

Победы и успехи компании «Мацестинский чай» и отрасли в целом были бы невозможны без поддержки главы Сочи Анатолия Пахомова, депутата ЗСК Виктора Теплякова. Чаеводы предлагают жителями и гостями города отменный уникальный отечественный продукт, именно поэтому мэрия разрешила чаеводам открыть в самом центре Сочи фирменный магазин кубанских производителей чая.

— Это наш ответ недобросовестным производителям,— говорит президент Ассоциации производителей Краснодарского чая Константин Туршу. — К сожалению, сегодня зачастую под маркой «Краснодарский чай» производится суррогат низкого качества. Поэтому краевые власти и наша ассоциация справедливо поднимали вопрос о необходимости стандартизации, регистрации бренда «Краснодарский чай» через патентные службы России с тем, чтобы наша ассоциация получила товарный знак и уже никто не мог бы его использовать. Иными словами, цель нашего большого дела — чтобы «Краснодарский чай» производился из нашего, кубанского, сырья в нашем регионе и соответствовал требованиям качественного продукта. К сожалению, успехи кубанских чаеводов очень не нравятся крупным чаефасовочным компаниям, которые используют иностранное сырье. Именно этими производителями был пролоббирован вопрос об отмене ГОСТов и введении ТУ, что дало им возможность сегодня ввозить на территорию РФ низкосортное сырье и после расфасовывать его как высококачественное для последующей продажи населению. Такого быть не должно, и мы над этим работаем. «Мацеста чай» принципиально работает по ГОСТам, поэтому сегодня имеет высокие награды и на протяжении пяти лет продукция фабрики является «Лучшим продуктом года».

И на этом положительном фоне, как бы странно это ни звучало, у успешных чаеводческих предприятий Кубани сегодня нет повода для радости. Безосновательные утверждения о том, что отрасль погибает, в последнее время посыпались в их адрес как из рога изобилия. Почему?

— Это прежде всего связано с тем, что недобросовестные производители не готовы уйти с рынка без борьбы,— уверен Константин Туршу. — Они прибегают к черному пиару, различным провокациям, забывая о том, что чаеводство Кубани уверенно возвращает былые масштабы, использует в работе современные технологии и подходы. Предприятия отрасли, благодаря новому закону, уверенно вступили в завтра, они расширяют свои хозяйства, предоставляя людям хорошо оплачиваемую работу, социальный пакет и в полном объеме перечисляют налоги в бюджет. За этим, уверен, большое будущее.

У чаеводов Кубани впереди только рост и созидание. Они не боятся нечестных, нерадивых конкурентов. И, как в песне поется, на чужую ложь отвечают: «Не спешите нас хоронить!»

Наталия МЕЛЬНИКОВА