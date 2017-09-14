Рисунки после каникул

Необычной выставкой детских рисунков и поделок завершится в этом году в Сочи реализация молодежного проекта «Площадка нашего двора». Во время летних каникул на 145 детских площадках с юными сочинцами работало около 500 студентов - волонтеров, спортивных инструкторов, аниматоров. Это позволило мальчишкам и девчонкам провести каникулы веселее и разнообразнее, с большой пользой.

- Особенно хорошо минувшим летом на детских площадках работали студенты Сочинского института моды, бизнеса и права (СИМБиП). Они постоянно придумывали различные турниры, викторины, экскурсии. И многому научили ребят, устраивая конкурсы детских рисунков и поделок, - сообщила руководитель отдела семейной политики администрации Сочи Тамара Гребешкова.

- Для наших студентов как для будущих педагогов работа с детьми на каникулах стала отличной практикой. Обучая школьников основам рисования и декоративного мастерства, они и сами многому научились, многое узнали о секретах педагогического мастерства, - считает доцент кафедры дизайна Сочинского института моды, бизнеса и права Наталья Натхо.

Сейчас лучшие из детских рисунков и поделок, сделанные во время летних каникул, можно будет увидеть на специальной выставке в Сочинском институте моды бизнеса и права. Эта выставка откроется 18 сентября в 15 часов.

Ирина СИЗОВА