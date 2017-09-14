Зеленая экспедиция Сочинских гор

Знать и любить природу в Сочи научат с детства. Новый экологический проект реализуют на горном курорте «Роза Хутор». Специально для дошколят и школьников здесь разработали несколько научно-познавательных экскурсий, которые приоткроют секреты уникальной природы Причерноморья. Юные натуралисты проникнут в тайну появления Кавказского хребта и выяснят, из чего состоят окружающие горы, научатся различать деревья в окрестных лесах и раскроют секреты экологических систем, сложившихся под пологом зеленых великанов.

Научно-просветительские практикумы предназначены для ребятишек от пяти лет. Они разрабатывались при поддержке экспертов сочинского Эколого-биологического центра и географического факультета МГУ. Маршруты увлекательных исследовательских экспедиций проходят по территории курорта «Роза Хутор» в лесной зоне и на гребне хребта Аибга, и занимают от часа до четырех. Каждый участник получает специальную рабочую тетрадь. В ней юные натуралисты выполняют различные задания – делают зарисовки местности, отмечают маршрут, определяют окружающие их растения и многое другое.

Специально для проведения практикумов на курорте «Роза Хутор» подготовили гидов, специализирующихся на естествознании. В помощь ребятам - реквизит - горные компасы, геологические молотки, индикаторы для выявления карбонатных пород, линейки, лупы, монокуляры, рулетки, аптечки и многое другое. Познавательные экспедиции проходят на «Роза Хутор» каждый день, записаться на них можно в Центре Активного отдыха. А чтобы от маленьких натуралистов не отставали и взрослые на территории горного курорта установили специальные информационные стенды. Они помогут туристам получить ответы на вопросы о том, как образовались Кавказские горы, какие растения и животные населяют окрестные леса, что значит Аибга, откуда в горах Сочи берется легкий и обильный снег, какие сокровища таит уходящая вглубь тысячелетий история долины реки Мзымты и многое другое.

- Уникальная природа Кавказа - достояние всей страны. Информационные стенды и познавательные экологические экскурсии для ребятишек знакомят гостей «Роза Хутор» с особенностями сочинского Причерноморья. Таким образом мы помогаем туристам узнать об окружающей природе и делаем их нашими союзниками в деле ее сохранения, - пояснил директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Ирина СИЗОВА