Новую трассу открыли между Краснодарским краем и Адыгеей

В открытии трассы протяженностью 4,551 км с мостом через реку Лабу приняли участие глава Адыгеи Мурат Кумпилов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам специалистов министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи, благодаря новой дорожной артерии будут перераспределены транспортные потоки между соседними районами Адыгеи и Краснодарского края.

«Это повлияет на снижение нагрузки на Усть-Лабинский и Некрасовский мосты, трассу Майкоп — Усть-Лабинск. У жителей Красногвардейского, Шовгеновского, Кошехабльского районов Адыгеи, а также Курганинского, Усть-Лабинского и других районов Краснодарского края появится более короткий путь в краевую столицу и на Черноморское побережье», — рассказали специалисты республиканского минстроя.