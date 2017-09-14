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Новую трассу открыли между Краснодарским краем и Адыгеей

Четверг, 14 сентября 2017 10:03
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В открытии трассы протяженностью 4,551 км с мостом через реку Лабу приняли участие глава Адыгеи Мурат Кумпилов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По словам специалистов министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи, благодаря новой дорожной артерии будут перераспределены транспортные потоки между соседними районами Адыгеи и Краснодарского края.
«Это повлияет на снижение нагрузки на Усть-Лабинский и Некрасовский мосты, трассу Майкоп — Усть-Лабинск. У жителей Красногвардейского, Шовгеновского, Кошехабльского районов Адыгеи, а также Курганинского, Усть-Лабинского и других районов Краснодарского края появится более короткий путь в краевую столицу и на Черноморское побережье», — рассказали специалисты республиканского минстроя.

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