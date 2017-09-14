Полиция задержала краснодарца, который делал "сэлфи" с частями тела неизвестной жертвы

В Краснодаре найден мобильный телефон с фотографиями, на которых мужчина позирует с отрубленной рукой и скальпом неизвестной женщины, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" источник в правоохранительных органах региона в среду.

"В органы внутренних дел с заявлением обратился гражданин, который нашел на одной из улиц в Прикубанском округе мобильный телефон. В памяти устройства были обнаружены несколько "сэлфи", на них неизвестный мужчина позирует с отрубленной рукой и скальпом женщины", - сказал собеседник агентства.

В ходе проведенных оперативно-следственных действий предполагаемый владелец и автор шокирующих "сэлфи" был установлен и задержан, добавил он.

"Задержанного зовут Дмитрий, пока он не может дать внятного объяснения снимкам. В настоящее время с ним работают следователи. Личность жертвы пока не установлена, ведутся поиски тела", - уточнил источник.

В пресс-службе следственного управления СКР по краю информацию о задержании подозреваемого подтвердили.

"В настоящее время по факту данного происшествия поводится проверка. Со слов задержанного, он обнаружил части тела в районе Авиагородка и почему-то решил с ними сфотографироваться, а потом телефон потерял. Мобильное устройство позднее обнаружили рабочие-асфальтоукладчики, которые и обратились в полицию", - сказал сотрудник пресс-службы.