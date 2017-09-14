За полгода на Кубани ликвидировали 60 незаконных свалок, нанесенных на «интерактивную карту» проекта ОНФ «Генеральная уборка»

В начале марта 2017 г. Общероссийский народный фронт запустил проект «Генеральная уборка / Интерактивная карта свалок», направленный на повышение эффективности общественного контроля со стороны граждан за экологическим состоянием своего региона. Каждый человек, увидевший свалку в неположенном месте, может отметить ее местонахождение красным флажком на интерактивной карте.

На сегодняшний день на «Интерактивной карте свалок» в Краснодарском крае всего отмечено 135 таких точек. За время работы проекта уже 60 свалок ликвидировано силами актива ОНФ и коммунальных служб муниципалитетов в г. Краснодаре, г. Анапе, г. Новороссийске, г. Туапсе, г. Новокубанске, станице Ленинградской, в Крымском районе и в пос. Артюшенко Темрюкского района.

Несколько объектов находятся на стадии ликвидации и ждут подтверждения информации о полной уборке незаконной свалки, по остальным сделаны запросы, проводятся совместные рейдовые мероприятия с контролирующими органами. В рамках проекта ведется непрерывная информационно-разъяснительная работа с населением: вышло 404 публикации в СМИ, проведено 91 мероприятие по популяризации направления, также в начале мая состоялась презентация проекта на встрече с губернатором Краснодарского края.

Жители Кубани часто жалуются на крупные мусорные полигоны, где мусор утилизируется открытым способом - он просто горит, при этом мусоровозы разбивают дороги, а тариф продолжает расти.

Еще одна «Мусорная проблема» возникла вследствие ввода системы региональных операторов и город Краснодар стал первой зоной, в которой ввели новые правила, а местные жители продолжали бросать мусор, там, где привыкли. Недавно данная проблема достигла своего апогея в поселке Пригородном и Знаменском, где несколько месяцев назад мусороуборочная компания убрала 25 мусорных баков, которые находились на этих местах более 7 лет, и на всех территориях образовались стихийные свалки, которые занимали общественные остановки и обочины дороги. В итоге сложилась ситуация, когда ни один из органов власти и местного самоуправления не отвечал за санитарное состояние.

После привлечения внимания общественности, коммунальщиками в оперативном режиме горы мусора были вывезены, а баки возвращены на место, однако проблема до конца не решена и может возникнуть вновь.

По словам сопредседателя Регионального штаба ОНФ в Краснодарском крае Бориса Левитского «Отдельно хотелось бы отметить, что надзорные органы, краевые и местные органы власти отзываются на наши сигналы и оперативно ликвидируют те свалки, которые можно устранить за короткий срок времени. В рейдовых мероприятиях активно участвуют сами заявители, активисты ОНФ и представители СМИ.

В целом можно сказать, что проект работает, динамика обращений растет, и те люди, которые поучаствовали в Генеральной уборке, подключаются к текущей работе ОНФ и мы надеемся, что те темпы решения текущих проблем совместными усилиями нам удастся сохранить».