Однодневная сделка не состоялась

Полтора миллиона рублей взысканы судебным приставом-исполнителем отдела по Западному округу г. Краснодара со строительной фирмы.

Эту сумму организация задолжала нескольким физическим лицам. Речи о добровольном погашении долга в данном случае не шло – никакого имущества за должником не числилось. Руководство организации недальновидно считало, что эти смогло обмануть Закон.

Но судебные приставы не выпускали ситуацию из рук. Оперативная работа принесла свой результат: работнику Службы поступила информация о предстоящей сделке с недвижимостью, которую планирует осуществить руководство фирмы-неплательщика. Дело в том, что организация-должник готовилась к оформлению нескольких объектов недвижимости в собственность, с тем, чтобы вскоре переоформить их на третьих лиц.

Отрабатывая полученную информацию, приставы вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении любого недвижимого имущества организации-должника. Очень скоро эта мера принесла результат. Для представителей должника невозможность оформления права собственности стала полной неожиданностью. Поиски выхода из сложившегося положения привели к единственно возможному варианту.

Таким образом, благодаря профессионализму судебных приставов, задолженность на сумму 1 миллион 340 тысяч рублей погашена в полном объеме. Кроме того, с организации взыскан исполнительский сбор в размере 150 тысяч рублей. Эти средства перечислены в государственный бюджет.