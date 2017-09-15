«Ростелеком» выступит партнером празднования Дня города в столице Адыгеи

«Ростелеком» уже по сложившейся традиции поддержит празднование Дня города Майкопа. В центре города компания организует зону бесплатного беспроводного доступа в интернет.

Также телеком-оператор выступит партнером фестиваля фитнес клубов Майкопа «Быть здоровым - это модно!». Мероприятие состоится 15 сентября с 18.00 до 20.00 на площади Ленина. Финалистов ждут призы и подарки от «Ростелекома».

16 сентября, в субботу, «Ростелеком» поддержит соревнования по пляжным видам спорта, скейтборду, велоспорту и состязания роллеров. Компания не оставит без внимания необычный конкурс близнецов «Я – это ты, ты - это я!». Эти праздничные события будут проходить в городском парке Майкопа, начиная с 09.00. Их участники также будут награждены подарками от телеком-оператора.

Александр Черкашин, заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»: «Наша компания, занимая активную социальную позицию, из года в год поддерживает такие знаковые для Адыгеи и ее столицы праздники, как День города, День республики, День национального флага, День национального костюма. Наличие бесплатного доступа в интернет от «Ростелекома» в эпицентре праздничных мероприятий позволит горожанам делиться в онлайн-режиме свежими впечатлениями и фотографиями с теми, кто не смог посетить День города лично».